زوجة الرئيس السورى تزور دار أيتام فى دمشق بمناسبة مولد النبى

>زارت أسماء الأسد زوجة الرئيس السورى دارا للأيتام فى العاصمة دمشق يوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد النبى محمد.

وأصدرت الرئاسة السورية مقطع فيديو لأسماء الأسد وهى تتجول فى مركز التميز لرعاية الأيتام وتتحدث مع متطوعين وأيتام، وقدمت مجموعة من الفتيات رقصة أمام زوجة الرئيس قبل أن تتجول فى المنشآت الطبية فى المركز.

وكان آخر ظهور علنى لأسماء الأسد يوم السبت 19 ديسمبر حين حضرت مع زوجها الرئيس بشار الأسد استعدادات الفرق الغنائية للاحتفال بعيد الميلاد فى كنيسة قديمة قريبة من الخطوط الأمامية للقتال فى دمشق حيث يخوض الجيش السورى معارك ضارية مع معارضين مسلحين.

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