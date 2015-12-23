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ضبط محل يبيع خمور فى ذكرى المولد النبوى الشريف بالمخالفة للقانون

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ضبط محل يبيع خمور فى ذكرى المولد النبوى الشريف بالمخالفة للقانون ضبط محل يبيع خمور فى ذكرى المولد النبوى الشريف بالمخالفة للقانون
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد شافعي من ضبط محل غير مرخص يقوم ببيع الخمور فى ذكرى المولد النبوي بمصر الجديدة.

تلقى اللواء محمد ذكاء مدير النشاط الداخلى بالإدارة معلومات تفيد قيام محل خمور بالتعامل والبيع للزبائن برغم فى ذكرى المولد النبوي بالمخالفة للقانون الذى يحظر بيع الخمور فى المناسبات الدينية
>وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات.

وأضافت التحريات أن محل الخمور بميدان "اترينف" بمصر الجديدة يقوم بالبيع ويوجد سيارتين محملتين بكميات كبيرة بالخمور يقوم بتخزينهم داخل المحل.

وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة ضمت العقيدان أحمد طاهر وعصام أبو عرب والمقدم حسن النجار ومحمد حلمى ورامز جمال وعمرو مطر وإيهاب توفيق ووليد طراف رجال مباحث الآداب وتمت ضبط الأشخاص المتواجدين داخل المحل الغير مرخص وسيارتين محملتين بالخمور،وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر وارسالهم للنيابة.

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مصر 365