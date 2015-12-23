حبس طبيب 4 أيام تسبب فى وفاة رضيع بكفر الشيخ

قرر رئيس نيابة فوه بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس"ع.خ" طبيب أطفال بمستشفى فوه للتأمين الصحى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإهمال الطبى فى علاج "صلاح محمد زامل" رضيع مصاب بالصفراء، أدى لوفاته.

وتعود وقائع القضية منذ عامين، عندما تم حجز الرضيع فى حضان المستشفى لنقص فى النمو، وإصابته بالصفراء، وأخرج الطبيب الطفل من وحدة حضانة الأطفال الخاصة بالمستشفى دون اكتمال شفائه، وتعددت شكوى والد الطفل للطبيب المختص، مطالباً إعادته للحضان لعدم اكتمال شفائه، ولم يستجب الطبيب لطلبه، وتسبب فى وفاته، ولم يجد والد الطفل إلا التقدم بعدد من الشكاوى والبلاغات للجهات المختصة على مدار عامين كاملين، وبعرض الطبيب على رئيس نيابة فوه أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

- الإهمال الطبى يتسبب فى وفاة طفل بكفر الشيخ بعد بتر ذراعه