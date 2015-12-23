التعليم: 4 حالات تعاطى مخدرات من بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة

أعلن اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بمحافظتى بورسعيد والبحيرة، والتى استمرت 3 أيام، موضحا أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطى حشيش وترامادول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الحملات التى تم تخصيصها خلال الفصل الدراسى الأول انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقى الحملات طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات التضامن والداخلية مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

ومن جانبه قال علاء عساف مسئول التنسيق بين الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان، إن إجمالى عدد المدارس التى تم المرور عليها فى محافظتى بورسعيد والبحيرة وصلت إلى 13 بواقع 5 فى بورسعيد و8 فى البحيرة، موضحا أن عدد حالات الفحص وصلت إلى 83 حالة منها 38 فى بورسعيد و45 فى البحيرة.