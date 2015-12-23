أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: 4 حالات تعاطى مخدرات من بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة

Google+ Print
التعليم: 4 حالات تعاطى مخدرات من بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة التعليم: 4 حالات تعاطى مخدرات من بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة
أعلن اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة بمحافظتى بورسعيد والبحيرة، والتى استمرت 3 أيام، موضحا أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطى حشيش وترامادول.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الحملات التى تم تخصيصها خلال الفصل الدراسى الأول انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقى الحملات طبقا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات التضامن والداخلية مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

ومن جانبه قال علاء عساف مسئول التنسيق بين الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان، إن إجمالى عدد المدارس التى تم المرور عليها فى محافظتى بورسعيد والبحيرة وصلت إلى 13 بواقع 5 فى بورسعيد و8 فى البحيرة، موضحا أن عدد حالات الفحص وصلت إلى 83 حالة منها 38 فى بورسعيد و45 فى البحيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365