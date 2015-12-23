وزير الرى:الرئيس يطلق مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة قبل نهاية عام 2015

قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية أنه خلال أيام وقبل نهاية عام 2015 سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق إشارة البدء فى المشروع القومى الجديد لاستصلاح وزراعه مليون ونصف المليون فدان.

جاء ذلك خلال مؤتمر لشرح المستجدات فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة اليوم الأربعاء، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

ويفتتح أول 40 بئر جوفى التى تم الانتهاء منها فى منطقة الفرافرة القديمة والجديدة "عين دلة" والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان، حيث تم إعدادها تماماً للزراعة، وتركيب أجهزة "البيفوت" الرى المحورى، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور.