أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى:الرئيس يطلق مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة قبل نهاية عام 2015

Google+ Print
وزير الرى:الرئيس يطلق مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة قبل نهاية عام 2015 وزير الرى:الرئيس يطلق مشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة قبل نهاية عام 2015
قال الدكتور حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية أنه خلال أيام وقبل نهاية عام 2015 سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق إشارة البدء فى المشروع القومى الجديد لاستصلاح وزراعه مليون ونصف المليون فدان.

جاء ذلك خلال مؤتمر لشرح المستجدات فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة اليوم الأربعاء، بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.

ويفتتح أول 40 بئر جوفى التى تم الانتهاء منها فى منطقة الفرافرة القديمة والجديدة "عين دلة" والمقامة على مساحة 10 آلاف فدان، حيث تم إعدادها تماماً للزراعة، وتركيب أجهزة "البيفوت" الرى المحورى، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميد الأرض وتجهيزها لغرس البذور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365