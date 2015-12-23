دعم مصر:نواب بـ"الوفد" انضموا للائتلاف وفصلهم من الحزب لا يؤثر على العضوية

قال النائب علاء عبد المنعم، القيادى بائتلاف "دعم مصر "، أن عدد من نواب حزب الوفد، وقعوا بالفعل على طلب الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، موضحاً فى سؤاله عن كون ذلك مخالفاً لقرار الحزب بعدم المشاركة: "النائب حر بإنه ينضم للائتلاف من عدمه، خاصة إن انضمامه لا يؤثر على عضويته فى البرلمان"، مشيراً إلى أن اجتماعات مع المستقلين ستبدأ غداً لمناقشة ما إذا كانوا يريدون تعديلات على اللائحة من عدمه، وتابع: "لا يوجد لائحة نهائية حتى الآن، لكن هناك قراءة ثانية مع المستقلين".

وأضاف "عبد المنعم" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن المادة 6، والتى تتحدث عن إسقاط النائب لعضويته حال تغيير الصفة الذى إُنتخب عليها، أن "التغيير" فى المادة يُعد فعل إرادى، متابعاً: "إنما لو دخل الائتلاف والحزب فصله، لا ينطبق هذا الشأن على المادة 6 إطلاقا، ولا يؤدى ذلك لإسقاط عضويته، ولا يُعرض الأمر على المجلس من الأساس".

وقال عضو مجلس النواب، فى سؤاله عما إذا كان اللواء سامح سيف اليزل رئيساً للائتلاف أم سيُعاد انتخابه: "اللواء سامح سيف اليزل تم انتخابه من كل الهيئة البرلمانية بشبه اجماع، فليه نعيد القضية من جديد".

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