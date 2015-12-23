وزير الدفاع يزور مصابى الجيش والشرطة والقضاء بالمستشفيات العسكرية

زار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدد من المصابين من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء والذين يخضعون حالياً لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة بالمعادى والحلمية والمركز الطبى العالمى ومركز تأهيل العجوزة .

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء يثبتون كل يوم انهم نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العريق يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن مصرنا الغالية ويضربون كل يوم المثل في البطولة والتضحية وإنكار الذات .

وهنأ القائد العام المصابين بالذكري المشرقه لميلاد خير البشر ونبى الأمه محمد صلوات الله علية وسلامه داعيا الله ان يعيدها عليهم وعلى أسرهم بموفور الصحة والعطاء .

وأوصى القائد العام بضرورة توفير اقصى سبل الرعاية الصحية لكافة المصابين بالمستشفيات العسكرية معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته .

من جانبهم أعرب المصابين عن سعادتهم البالغة بالزيارة مؤكدين إصرارهم علي العودة الى مواقع عملهم وتأدية مهامهم وواجباتهم فى الدفاع عن الوطن وبناء مؤسساته الدستورية بكل الشجاعة والتضحية فى إيمان لم يتزعزع بقدسية المهام المكلفين بها للدفاع عن مصر وشعبها العظيم .

كما قام القائد العام بالمرور على عدد من النقاط والارتكازات الامنية بالطرق والمحاور الرئيسية مؤكدا على اعتزازه وتقديره لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين تحملوا الكثير من الأعباء من اجل تحقيق الأمن والأمان للشعب المصري الذي اولاهم ثقته المطلقة في القدرة علي اقتلاع جذور الارهاب والتطرف والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي .

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