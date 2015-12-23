بالصور..إدارة بلطيم تفوز بمسابقة أفضل تصميم لتقويم عام 2016 بتعليم كفر الشيخ

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، إن مدرسة زيان رفاعى الإعدادية للبنات بإدارة بلطيم، فازت فى مسابقة أفضل تصميم لتقويم عام 2016م، التى أجريت بين المدارس خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن المسابقة أشرفت عليها وفاء عبد الله المدير العام التنفيذى، وحمدى عاطف أبو قوره موجه عام التربية الفنية بالمديرية .

وأضافت أنه سيتم تكريم أمل محمد يونس معلم التربية الفنية بمدرسة زيان رفاعى الإعدادية للبنات بإدارة بلطيم، وذلك لفوزها بمسابقة أفضل تصميم لتقويم عام 2016 التى أطلقها توجيه التربية الفنية بالمديرية لمعلمى التربية الفنية بالمحافظة.

ومن جانبها، قالت وفاء عبدالله المدير العام التنفيذى بمديرية تعليم كفر الشيخ، إن أمل محمد يونس معلم التربية الفنية أهدت العمل الفنى الفائز للدكتورة منى يحيى وكيل الوزارة، مشيرة إلى أن التصميم عبارة عن لوحة رسمت عليها صورة فتاة تشير لمصر المستقبل وحولها المعالم السياحية التى تتميز بها مصر من أهرامات ومساجد وكنائس وشعار محافظة كفر الشيخ.



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