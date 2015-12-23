بالصور..نواب بورسعيد ووزير الثقافة يشهدون احتفالات المحافظة بالعيد القومى

بدأت محافظة بورسعيد احتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة، اليوم الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور بميدان الشهداء بوسط المدينة، بحضور قيادات تنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وشهد الاحتفال حلمى النمنم وزير الثقافة، اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، واللواء محمود الديب مدير الأمن، وأعضاء مجلس الشعب، الدكتور محمود حسين وسعاد المصرى، وأحمد فرغلى، ورانيا السادات.

وتحتفل بورسعيد فى 23 ديسمبر من كل عام بالعيد القومى للمحافظة، فى ذكرى معركة الفدائيين بالمدينة مع قوات دول فرنسا وبريطانيا، وإسرائيل عام 1956 المعروف بالعدوان الثلاثى. وأقامت المحافظة حديقة ضخمة بوسط المدينة وسميت بـ"الشهداء"، وضمت متحفا ومعرضا صغيرا يضم لقطات من العدوان، إحياءً لذكرى ضحايا المعركة من أهل المدينة.

وتتضمن احتفالات المدينة أسبوعا كاملا من افتتاحات مشروعات تنموية وبنية تحتية، ومعرضا خاصا بالصور الفوتوغرافية واللوحات التشكيلية لفنانى المدينة بقصر الثقافة مساء اليوم، بالإضافة إلى حفل فنى، ومهرجان للآلات الشعبية.



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