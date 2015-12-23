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نائب بالسويس يطالب رئيس الحكومة بتحقيق مطالب عمال الترسانة البحرية

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نائب بالسويس يطالب رئيس الحكومة بتحقيق مطالب عمال الترسانة البحرية نائب بالسويس يطالب رئيس الحكومة بتحقيق مطالب عمال الترسانة البحرية
أرسل النائب عبد الحميد كمال اليوم الأربعاء، خطابا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه من خلاله النظر للمطالب العادلة لعمال شركة ترسانة السويس البحرية والشركات الستة الأخرى التى تشرف عليها هيئة قناة السويس.

قال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات خاصة، إن الشركات التى تشرف عليها قناة السويس تحتاج إلى نظرة موضوعية ورؤية حكومية لتطويرها وتكون تابعة ماليا وإدارية لهيئة قناة السويس، لأن هذه الشركات ستكون قاطرة التنمية بالقطاع البحرى، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ورؤية فى تنمية إقليم القناة.

أضاف النائب أن هذه الشركات تمتلك عمالة فنية مهرة وإمكانيات كبيرة لو تم استغلالها بالشكل الأمثل وتطويرها إداريا وفنيا سيكون لها شأن آخر، خاصة فى إطار التنمية التى يسعى إليها رئيس الجمهورية للقطاع العام ورؤيته فى تعظيم دور القطاع الحكومى.

أشار كمال إلى أن القوات المسلحة بتوجهات من الرئيس السيسى قد قامت بتطوير ترسانة الإسكندرية البحرية باعتبارها بوابة الإصلاح للسفن بالبحر المتوسط، ونحن نقول إن ترسانة السويس البحرية هى بوابة السفن من البحر الأحمر ولابد النظر إليها وتطويرها.

يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس السابق عقب ثورة 25 يناير 2011 وعد عمال الشركات السبعة التى تشرف عليها هيئة قناة السويس بضمها ماليا وإداريا للهيئة، وذلك عقب المظاهرات العمالية والاحتجاجات التى خرج بها العمال للمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين عمال الشركات والهيئة.

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مصر 365

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