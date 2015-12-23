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محافظ الدقهلية: "كفاية سرقة.. البلد مش مستحملة فساد"

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محافظ الدقهلية: "كفاية سرقة.. البلد مش مستحملة فساد" محافظ الدقهلية: "كفاية سرقة.. البلد مش مستحملة فساد"
قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية: "كفاية سرقة البلد مش مستحملة وأنا مش هسكت على حد، ولو باقى لى دقيقة واحدة فى المحافظة مش هسيب فاسد فى مكانه وهقطع رقبته، وقد أعذر من أنذر".

جاء ذلك خلال اجتماعه مع التنفيذيين بديوان عام المحافظة وبحضور جميع رؤساء مجالس المدن ووكلاء الوزارة، وأضاف إمام: "الفساد اللى أنا شوفته فى الدقهلية مشفتش زيه فى حياتى، وأنا مفيش بينى وبين حد عداوة ومفيش بينى وبين حد مصالح شخصية أو علاقة نسب، وما يهمنيش غير مصلحة البلد والمواطن البسيط.

وأشار المحافظ لأنه يعرف إمكانيات كل من التنفيذيين ويعرف الصالح من الطالح، وأكد أنه أعطى بعضهم فرصة لإصلاح أنفسهم وإلا سوف يتم اتخاذ إجراءات ناحيتهم، وأنه بالفعل قام بترشيح عدد منهم لمنصب سكرتير عام وسكرتير عام مساعد لكفاءتهم.

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مصر 365