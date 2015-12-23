أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الشوربة الحارقة "قنبلة موقوتة" تخلصك من 5 كيلو من وزنك أسبوعيًا

Google+ Print
الشوربة الحارقة "قنبلة موقوتة" تخلصك من 5 كيلو من وزنك أسبوعيًا الشوربة الحارقة "قنبلة موقوتة" تخلصك من 5 كيلو من وزنك أسبوعيًا
انتشرت السمنة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، بسبب تعدد نوعية الطعام والمطاعم التى توفر الأطعمة السريعة مرتفعة السعرات الحرارية، وهناك نسبة كبيرة من المصابين بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول وأمراض أخرى نتيجة للسمنة، ويسعون للتخلص من السمنة بطرق عديدة، ومن أشهرها "الشوربة الحارقة للدهون".

الشوربة الحارقة تقضى على وزنك الزائد
>


>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن "الشوربة الحارقة" تعد قنبلة تفجر فى الجسم، وتساهم بشكل كبير فى التخلص من زيادة الوزن بوقت قياسى، وذلك يرجع إلى ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تزيد من نسبة حرق الدهون، وشد الجسم.

فوائد الشوربة الحارقة
>


>تتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن "الشوربة الحارقة " تحتوى على العديد من الخضراوات المهمة للجسم، ولذلك فهى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم يوميًا، كما أنها لا تحتوى على أى سعرات حرارية، ولذا ينصح بتناولها باستمرار عند شعورك بالجوع أثناء إتباعك للأنظمة الغذائية.

مرضى القلب والكولسترول تناولوا الشوربة الحارقة
>


>وتضيف، أنه ينصح للأشخاص الذين سيخضعون لعمليات القلب المفتوح ويعانون من السمنة بتناول "الشوربة الحارقة"، للتخلص من الوزن الزائد فى وقت قياسى، لأنها تساهم فى التخلص من 5 كيلو فى الأسبوع، كما أنها تنظم نسبة الكولسترول فى الدم.

مرضى القولون ابتعدوا عن الشوربة الحارقة
>


>تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتجنب تناول الشوربة الحارقة للأشخاص المصابين بمشاكل فى القولون لأنها قد تتسبب فى مشاكل بالجهاز الهضمى نتيجة لما تحتويه من توابل.

طريقة تحضير الشوربة الحارقة
>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد وتناول "الشوربة الحارقة" للتخلص من 5 كيلو فى الأسبوع وهى:
>

المكونات:

1- 3 حبات من البصل.
>2- 3 حبات من الفلفل الأخضر.
>3- 3 معالق من "صلصلة الطماطم" أو معجون الطماطم.
>4- حزمة من الكرفس أو البقدونس أو الكزبره الخضراء.
>5- كرنب كبير.
>6- الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة ويمكنك وضع البهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:
>


>1- تقطع الخضراوات بالشكل الذى تفضله.
>2- يوضع الماء والخضراوات والبهارات على نار عالية إلى أن تغلى ثم نتركها على نار هادئة حتى تنضج ويمكنك تناولها عند الشعور بالجوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم