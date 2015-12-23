الشوربة الحارقة "قنبلة موقوتة" تخلصك من 5 كيلو من وزنك أسبوعيًا

الشوربة الحارقة تقضى على وزنك الزائد

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فوائد الشوربة الحارقة

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مرضى القلب والكولسترول تناولوا الشوربة الحارقة

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مرضى القولون ابتعدوا عن الشوربة الحارقة

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انتشرت السمنة بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، بسبب تعدد نوعية الطعام والمطاعم التى توفر الأطعمة السريعة مرتفعة السعرات الحرارية، وهناك نسبة كبيرة من المصابين بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول وأمراض أخرى نتيجة للسمنة، ويسعون للتخلص من السمنة بطرق عديدة، ومن أشهرها "الشوربة الحارقة للدهون".>فى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن "الشوربة الحارقة" تعد قنبلة تفجر الدهون فى الجسم، وتساهم بشكل كبير فى التخلص من زيادة الوزن بوقت قياسى، وذلك يرجع إلى ما تحتويه من عناصر غذائية مهمة تزيد من نسبة حرق الدهون، وشد الجسم.>تتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن "الشوربة الحارقة " تحتوى على العديد من الخضراوات المهمة للجسم، ولذلك فهى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم يوميًا، كما أنها لا تحتوى على أى سعرات حرارية، ولذا ينصح بتناولها باستمرار عند شعورك بالجوع أثناء إتباعك للأنظمة الغذائية.>وتضيف، أنه ينصح للأشخاص الذين سيخضعون لعمليات القلب المفتوح ويعانون من السمنة بتناول "الشوربة الحارقة"، للتخلص من الوزن الزائد فى وقت قياسى، لأنها تساهم فى التخلص من 5 كيلو فى الأسبوع، كما أنها تنظم نسبة الكولسترول فى الدم.>تنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتجنب تناول الشوربة الحارقة للأشخاص المصابين بمشاكل فى القولون لأنها قد تتسبب فى مشاكل بالجهاز الهضمى نتيجة لما تحتويه من توابل.

طريقة تحضير الشوربة الحارقة

>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد وتناول "الشوربة الحارقة" للتخلص من 5 كيلو فى الأسبوع وهى:

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المكونات:

1- 3 حبات من البصل.

>2- 3 حبات من الفلفل الأخضر.

>3- 3 معالق من "صلصلة الطماطم" أو معجون الطماطم.

>4- حزمة من الكرفس أو البقدونس أو الكزبره الخضراء.

>5- كرنب كبير.

>6- الملح والفلفل والزنجبيل والقرفة ويمكنك وضع البهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

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>1- تقطع الخضراوات بالشكل الذى تفضله.>2- يوضع الماء والخضراوات والبهارات على نار عالية إلى أن تغلى ثم نتركها على نار هادئة حتى تنضج ويمكنك تناولها عند الشعور بالجوع.