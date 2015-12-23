مدرب المحلة لـ في الجول: مباراة الزمالك صعبة لسببين.. وهذه خطتي لمواجهة خطورته

قال أحمد حسن مدرب فريق غزل المحلة إن مباراة فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ستكون صعبة على صاحب المركز الـ17 في الدوري لسببين.

وشرح المدرب لـFilGoal.com "لدينا غيابات عديدة للإصابة أو للإيقاف. سيغيب محمد البعلي وأسامة رجب ومحمد خليفة وإبراهيم حسن ما سيضطرني لعمل تغييرات كثيرة في التشكيل".

وأضاف "كذلك هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش ستكون دافع قوي للاعبيه للفوز، سيكونوا خائفين من خسارة أخرى".

"سنفعل ما علينا وسنقاتل في الملعب"

اقرأ أيضا: فيديو - الزمالك يكتسح المحلة تاريخيا.. ولاعب الفلاحين أفسد عليه المئوية

أما عن مفاتيح خطورة الزمالك فقال أحمد حسن إن خطورة بطل الدوري وصاحب المركز السابع في الدوري حاليا متمثلة في جبهته اليمنى التي تضم عمر جابر وحازم إمام ومصطفى فتحي وإنها أكثر جبهات الزمالك إزعاجا.

"سنحاول تقليل المساحات أمامهم من أجل الحد من خطورتهم".

أما عن أزمة مرتضى منصور ولجنة الحكام فشدد المدرب "لا أعتقد أن الحكام سيتأثرون بتلك الأمور وستسير المباراة بشكل طبيعي".

وعن خططه لتدعيم الفريق في يناير "نحتاج لدعم بالتأكيد وخاصة في مركز المهاجم حيث نحتاج لاعبين لتحقيق هدفنا هذا الموسم وهو البقاء في الممتاز".