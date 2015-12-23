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خبر في الجول - الاتحاد يطلب استعارة محمد إبراهيم.. والزمالك ينتظر رد باكيتا

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خبر في الجول - الاتحاد يطلب استعارة محمد إبراهيم.. والزمالك ينتظر رد باكيتا خبر في الجول - الاتحاد يطلب استعارة محمد إبراهيم.. والزمالك ينتظر رد باكيتا

طلب نادي الاتحاد السكندري استعارة لاعب الزمالك محمد إبراهيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم.

وينتظر الزمالك ردا من المدير الفني البرازيلي ماركوس باكيتا للموافقة على الصفقة أو رفضها.

ويأتي الطلب بعد ساعات قليلة من التعاون المثمر بين الاتحاد السكندري والزمالك في صفقة لاعب زعيم الثغر رمزي خالد. (تعرف عليه أكثر من هنا)

ولم يشارك محمد إبراهيم مع المدرب البرازيلي باكيتا حتى الآن بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وكان المدرب السابق للفريق جوزفالدو فيريرا يعتمد على إبراهيم بشكل كبير.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري حتى الآن فيما يحتل الزمالك المركز السابع.

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