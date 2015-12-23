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دعوى تطالب بإلزام الرقابة على المصنفات بالموافقة على فيلم "رغبات ساخنة"

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دعوى تطالب بإلزام الرقابة على المصنفات بالموافقة على فيلم "رغبات ساخنة" دعوى تطالب بإلزام الرقابة على المصنفات بالموافقة على فيلم "رغبات ساخنة"
أقام السيناريست صلاح سعد، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، مطالبا بإلزام الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بالموافقة علي إجازة سيناريو فيلم "رغبات ساخنة".

اختصم سعد فى دعواه التى حملت رقم 16647 لسنة 70ق كل من رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية.

وأوضح "سعد" فى دعواه أنه تقدم فى أكتوبر الماضى بطلب لترخيص سيناريو فيلم "رغبات ساخنة" إلى الإدارة المركزية، إلا أنها لم ترد على طلبه، ليفاجأ بعد سؤاله عن طلبه برفض السيناريو شفويًا ورفض الإدارة إبلاغه بالأسباب.

وأكد أن ما قامت به الإدارة خالف القانون الذى ينص على ضرورة الرد فى حالة رفض السيناريو خلال شهر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا أُعتبر السيناريو مُوافق عليه ضمنيًا.

وأشار إلى أن القرار جاء مقيدا للحق فى حرية الإبداع التى أرساها الدستور المصرى الحالى، وألزم الدولة على حمايته وتشجيعه.

وأضافت الدعوى أن المسلك الذى تتخذه الإدارة فى التعامل مع الأعمال الإبداعية، يفتح الباب لانحرافها فى استخدام السلطة الممنوحة لها، ما يؤثر على حرية الإبداع ويُحجمها.

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