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سقوط عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بـ6 أكتوبر

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سقوط عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بـ6 أكتوبر سقوط عاطلين يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بـ6 أكتوبر
تمكن ضباط وحدة ضباط قسم شرطة أول أكتوبر، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب التسلق، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد سعيد عابد مفتش مباحث أكتوبر يفيد بضبط "علاء.ح" 18 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز و"ياسر.ا" 17 سنة عاطل، السابق اتهامه فى عدد قضايا أخرها "تبديد حبس 3 شهور"، لاتهامها بتكوين تشكيلاً عصابياً لارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 7 حوادث مماثلة، وأرشدا عن أماكن إخفائهما للمسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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