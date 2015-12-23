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«صحة سوهاج» : افتتاح مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان العام المقبل ‎

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«صحة سوهاج» : افتتاح مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان العام المقبل ‎ «صحة سوهاج» : افتتاح مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان العام المقبل ‎

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يتم حاليا بناء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلف مستشفى الصدر بمدينة سوهاج.

وأضاف بيومي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن المستشفى تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء منها عام 2016.

 وأشار إلى أنه أغلق مركزًا خاصًا لعلاج الإدمان فى مركز جرجا كان يعمل بدون ترخيص، كما تم إحالة 30 طبيبا إلى التحقيق والنيابة الإدارية خلال عام 2015 بتهمة الإهمال والتقاعس فى العمل والإهمال الجسيم على مستوى مراكز المحافظة.

 وبسؤاله عن إغلاق عدد من الوحدات الصحية، نفى وكيل وزارة الصحة إغلاق أى وحدة بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك نقص فى عدد الأطباء فى الوحدات الصحية، وأنه يتم سد العجز عن طريق انتداب بعض الأطباء إلى الوحدات الصحية، مؤكدا تطوير 81 وحدة صحية على مستوى المحافظة، وإدراجها ضمن مشروع تطوير الأداء بوزارة الصحة، وهو يهدف إلى نظام إدخال الأخصائى داخل هذه الوحدات

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