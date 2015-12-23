أحمد سعيد: 300 عضو مُنضم لائتلاف "دعم مصر" بعد عودة "مستقبل وطن"

قال الدكتور أحمد سعيد المتحدث باسم ائتلاف "دعم مصر "، أنه بعد عودة حزب مستقبل وطن بشكل رسمى إلى الائتلاف، فإن هناك حوالى 300 عضو مُنضم للائتلاف ومُوقع على طلب الانضمام، لافتاً إلى أن الهيكل التنظيمى للائتلاف سيتم انتخابه، مضيفاً: "الانتخابات لم تجر الجمعة الماضية، حتى نعطى فرصة للأعضاء، للتعارف على بعضهم البعض، ليكون هناك تكافؤ فى الفرص بين الأعضاء المرشحين".

وأضاف أحمد سعيد فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يرى بشكل شخصى، أن تنعقد الانتخابات بعد انعقاد أول جلسة بالبرلمان، حتى يتبين للأعضاء تفاعل كل شخص معهم، ويستطيعون الاختيار بشكل أكثر دقة، مؤكداً أن الانتخابات لم يتم تحديد موعدها بعد، لافتاً إلى أن اللواء سامح سيف اليزل هو رئيس الائتلاف، لأنه قد تم انتخابه، مضيفاً فى سؤال بشأن أن اللائحة تشير إلى إعادة انتخابه: "هو الشخص الوحيد اللى انتخبناه، لكن لو أراد الأعضاء إعادة انتخابه، سننتخبه مرة أخرى".

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