أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد سعيد: 300 عضو مُنضم لائتلاف "دعم مصر" بعد عودة "مستقبل وطن"

Google+ Print
أحمد سعيد: 300 عضو مُنضم لائتلاف "دعم مصر" بعد عودة "مستقبل وطن" أحمد سعيد: 300 عضو مُنضم لائتلاف "دعم مصر" بعد عودة "مستقبل وطن"
قال الدكتور أحمد سعيد المتحدث باسم ائتلاف "دعم "، أنه بعد عودة حزب مستقبل وطن بشكل رسمى إلى الائتلاف، فإن هناك حوالى 300 عضو مُنضم للائتلاف ومُوقع على طلب الانضمام، لافتاً إلى أن الهيكل التنظيمى للائتلاف سيتم انتخابه، مضيفاً: "الانتخابات لم تجر الجمعة الماضية، حتى نعطى فرصة للأعضاء، للتعارف على بعضهم البعض، ليكون هناك تكافؤ فى الفرص بين الأعضاء المرشحين".

وأضاف أحمد سعيد فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه يرى بشكل شخصى، أن تنعقد الانتخابات بعد انعقاد أول جلسة بالبرلمان، حتى يتبين للأعضاء تفاعل كل شخص معهم، ويستطيعون الاختيار بشكل أكثر دقة، مؤكداً أن الانتخابات لم يتم تحديد موعدها بعد، لافتاً إلى أن اللواء سامح سيف اليزل هو رئيس الائتلاف، لأنه قد تم انتخابه، مضيفاً فى سؤال بشأن أن اللائحة تشير إلى إعادة انتخابه: "هو الشخص الوحيد اللى انتخبناه، لكن لو أراد الأعضاء إعادة انتخابه، سننتخبه مرة أخرى".


>- السيد البدوى فى أجرأ تصريحات لـ"اليوم السابع": لائحة "دعم مصر" نواة لحزب مؤجل.. والتحالف مع "المصريين الأحرار" صعب.. ويؤكد: رفضت التعيين بمجلس "شورى مبارك" 3 مرات.. ولن أقبل تعيينى بالبرلمان
>

- تساؤلات حول عودة حزب مستقبل وطن لـ"دعم مصر" .. هل حصل محمد بدران على نصيب أكبر من تورتة البرلمان؟.. رئيس الحزب الشاب هاجم الائتلاف ثم تراجع.. وعضو بالمكتب التنفيذى: أملينا شروطنا
>

- نص مشروع لائحة"دعم مصر".. يهدف لتشكيل أغلبية برلمانية تمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته.. ولا يفقد أعضائه الصفة الحزبية.. ومكتبه السياسى يرشح رؤساء ووكلاء اللجان.. ورئيسه الممثل القانونى والمتحدث باسمه
>

- اجتماع الـ 6 ساعات يعيد "مستقبل وطن" لـ"دعم الدولة".. علاء عبد المنعم: القرار جاء بعد تنسيق بين الطرفين.. بكرى: خطوة رائعة.. والجندى: "مكنش فى داعى للخلاف".. وعبد الرحيم على: "دى آخرة اللعب مع العيال"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة