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جنايات الزقازيق تودع حيثيات إعدام عادل حبارة فى تهمة قتل رقيب شرطة

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جنايات الزقازيق تودع حيثيات إعدام عادل حبارة فى تهمة قتل رقيب شرطة جنايات الزقازيق تودع حيثيات إعدام عادل حبارة فى تهمة قتل رقيب شرطة
أودعت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور مصطفى سالم ممثل النيابة حيثيات حكمها والقاضى بإعدام الإرهابى عادل حبارة فى واقعة اتهامه بقتل الرقيب السرى ربيع عبد الله بوحدة مباحث أبو كبير.

قالت المحكمة فى حيثياتها، إن المتهم أعد عدته ورسم خطته وبيت النية وعقد العزم وترصد المجنى عليه لقتله، وأعد لذلك سلاحا ناريا قاتلا، وكان الشيطان ونفسه الضالة المريضة هى المرشدة له فسولت له نفسه ووسوس له الشيطان وتناسى رقابة رب العباد من فوقه.

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