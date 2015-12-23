ميدان التحرير يتزين بـ "عروسة المولد" احتفالا بالمولد النبوى الشريف

وضع حى غرب القاهرة مجسما لعروسة المولد بميدان التحرير، احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

كان اللواء هانى جرجس مساعد مدير أمن القاهرة، وصل إلى ميدان التحرير، لتفقد الحالة الأمنية والمرورية بالميدان، وذلك تزامنا مع احتفالات المولد النبوى الشريف، فيما شهد ميدان التحرير، حالة من السيولة المرورية أمام حركة السيارات، فى ظل التواجد الأمنى لرجال المرور بالميدان.

- مساعد مدير أمن القاهرة يصل ميدان التحرير لتفقد الحالة الأمنية