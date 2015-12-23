"القوى العاملة" تشترط حسن المظهر للعمل بالسعودية..وتبدأ قبول الطلبات لـ50 فرصة غدا

تبدأ وزارة القوى العاملة من غدا الخميس ولمدة أسبوع، فى قبول طلبات راغبى العمل بالمملكة العربية السعودية على 50 فرصة عمل،"بائعين ومشرفين"، بشركة لتجارة العود والعطور، براتب شهرى 2500 ريال شاملا السكن والانتقال، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفيه للشروط المطلوبة.

وقال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إنه يشترط فى المتقدم أن يكون حسن المظهر، وحاصل على شهادة جامعية، ولم يسبق له العمل بالشركة، وألا يجاوز العمر بالنسبة للبائعين 28 عاما، وللمشرفين 35 عاما، ويفضل من له خبرات بيعية فى مجال العطور وأدوات التجميل، والاكسسورات والملابس النسائية.

وأوضح الوزير، أن الطلبات تقدم من غدا الخميس ولمدة أسبوع، إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي، بديوان عام وزارة القوى العاملة، 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، مرفقا بها السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل الدراسى والخبرة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة، وسيتم تحديد موعد إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركات الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك فى ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وأكد "سرور"، أن مكتب التمثيل العمالى المصرى بقنصلية مصر بالسعودية وفر هذه الفرص، فى إطار دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض فى قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدى العاملة المصرية.