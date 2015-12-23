توقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة محملة بالرمال أعلى دائرى المرج

انقلبت سيارة نقل محملة بالرمال أعلى الطريق الدائرى بالمرج، صباح اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان بعدما توقفت حركة السيارات المتجهة من مناطق المرج والسلام إلى اتجاه الطريق الزراعى، وأصيب قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المواطنين بتوقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة محملة بالرمال أعلى دائرى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على إزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.