القبض على مندوب شرطة يقود تشكيلا عصابيا للسطو المسلح بالعمرانية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم، الأربعاء، من القبض على مندوب شرطة يقود تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على المواطنين وقائدى السيارات والتوك التوك، حيث تم ضبطه ومتهم آخر بعد مطاردة استمرت لمدة ساعة بشوارع العمرانية.

وأسفرت المطاردة عن حدوث تلفيات بسيارة المتهمين وتدمير سيارة الشرطة نتيجة حدوث اصطدام بينهما، وحرر محضر بالواقعة وجارى إعداد الأكمنة لضبط باقى أفراد التشكيل العصابى، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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