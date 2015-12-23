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شعبة المستوردين: ارتفاع سعر صرف الدولار 77 قرشا بالسوق السوداء

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شعبة المستوردين: ارتفاع سعر صرف الدولار 77 قرشا بالسوق السوداء شعبة المستوردين: ارتفاع سعر صرف الدولار 77 قرشا بالسوق السوداء
أكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولار بالسوق الموازية "السوداء" مستقرة خلال تعاملات الأسبوع الجارى عند 8.60 جنيه، بسبب الإجازات الرسمية فى المولد النبوى الشريف اليوم، وقرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وتراجع التعاقدات على الاستيراد والإقبال على العملات.

وأضاف حمدى النجار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن رسميا وفقا لإعلان البنك المركزى 7.33 أى أن ارتفاعات السوق "السوداء" وصلت إلى نسبة 77 قرشا عن السعر الرسمى فى الأسواق، ولفت إلى أن الإقبال على الدولار فى السوق الموازية "السوداء" قليل جدا خلال المرحلة الحالية، مع توقعات بزيادة نشاط الأسواق مع بداية العام المقبل يناير 2016، وانتهاء إجازات الأعياد.

كما أشار حمدى النجار إلى أن السياسات النقدية للبنوك وتعثر فتح الاعتمادات المستندية أحد أهم أسباب تراجع الإقبال على الدولار فى السوق الموازية "السوداء".

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