صور | ميناء الغردقة البحري يستقبل السفينة «هامبورج» وعلى متنها 288 سائحًا

وسط إجراءات أمنية مشددة بميناء الغردقة البحري، رست السفينة “هامبورج” إحدى أكبرالسفن السياحية في العالم بالميناء فجر الأربعاء، في أولى رحلات الموسم السياحي الشتوي.

وتقل السفينة هامبورج، نحو 288من السائحين من جنسيات مختلفة، و150 من طاقمها ضمن رحلتها لموانئ البحرين المتوسط و الأحمر.

وتم إخلاء نحو200 مترا تمثل نحو ثلث مساحة الرصيف البحري بالميناء لرسو السفينة العملاقة.

وتستغرق رحلة السفينة “هامبورج” للغردقة يوم واحد، يتم تنظيم برنامج سياحي للسائحين لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالأقصر من خلال نقلهم بالأتوبيسات السياحية، إضافة إلى برنامج سياحي ليلي وجولة حرة بمدينة الغردقة ورحلات للسفاري الصحراوية.

وتعد السفينة من أكبر السفن السياحية حيث يصل طولها إلى نحو 200 متر وإرتفاع 6 أدوار، وتضم عدد من حمامات السباحة، وملاعب للتنس وصالات رياضية وجاكوزي، وسينما ومسرح ومطاعم، وتتوافر فيها أعلى درجات الحماية ووسائل الإنقاذ وتسير بسرعة 28 ميلا بحريًا في الساعة.