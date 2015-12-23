وفاة الدكتور «مكرم مهنى» رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق

توفي، صباح الأربعاء، الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق، ورئيس مجلس إدارة “جلوبال نابى” للصناعات الدوائية بعد صراع مع المرض.

ونعى الدكتور خالد منتصر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” الفقيد، قائلا: “فقدت اليوم صديقا عزيزا وإنسانا من طراز فريد، كان النبل بعينه والأخلاق بسموها والالتزام بكامل معانيه، أنه د. مكرم مهنى، كانت لديه قدرة فريدة على جمع البشر حتى المختلفين منهم كمغناطيس جبار”.

وأضاف منتصر: “برغم صوته الخفيض الهادئ كنت تحس الحسم وصرامة القرار، برغم جسده النحيف كنت تحس أنك أمام عملاق، كان يحب مصر حتى الثمالة، داخلة فى تلافيف روحه وعقله، كان صيدليا حتى فى تفاصيل حياته، فيمد يد الخير لشفاء الفقير، ويركب تراكيب بلسم الروح للمكسورين والمظلومين وجرحى القلوب، ولديه بامفلت سحرى من كلمات المودة والتشجيع لكل محبط ومكتئب”.