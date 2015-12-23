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صور| الآلاف يجوبون شوارع الأقصر للاحتفال بالمولد النبوي

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صور| الآلاف يجوبون شوارع الأقصر للاحتفال بالمولد النبوي صور| الآلاف يجوبون شوارع الأقصر للاحتفال بالمولد النبوي

جاب الآلاف من أهالى محافظة الأقصر صباح اليوم الأربعاء، شوارع المحافظة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف كعادتهم السنوية وسط “زفة” كبيرة تعرف باسم “الدورة” تتقدمها سيارات النقل محملة بمكبرات الصوت والمنشدين، مهللين بالمدائح النبوية.

وانطلقت “الدورة” من أمام مسجد الشيخ عوض الله بالكرنك القديم، ثم توجهت إلى شارع الهيلتون ثم كورنيش النيل، مرورا بساحة معبد الكرنك وحتى مسجد السيد يوسف الحجاجى، فمكتبة مبارك حتى طريق الكورنيش لتعود “الدورة”إلى المكان التي بدأت منه، وذلك وسط فرحة أهالى الأقصر.

جدير بالذكر، أنه مع إطلالة شهر ربيع الأول من كل عام يحتفل أهالى الأقصر بذكرى مولد النبي محمد “صلى الله عليه وسلم” ويتخذ الاحتفال طيلة هذا الشهر المبارك أشكالًا عديدة كإقامة السرادقات في الميادين والشوارع وإقامة مجالس الذكر وتلاوة القرآن الكريم، إضافة لازدهار عروض الفنون الشعبية.

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