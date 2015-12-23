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فتوح أحمد نافياً تصريحاته عن السيسي : « لا أمتلك حساب علي تويتر»

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فتوح أحمد نافياً تصريحاته عن السيسي : « لا أمتلك حساب علي تويتر» فتوح أحمد نافياً تصريحاته عن السيسي : « لا أمتلك حساب علي تويتر»

قال الفنان فتوح أحمد إنه لا يمتلك أى حساب على “تويتر”، وأن ما تم نشره على لسانه من عبارة حملت تساؤل: “هل ينفع يوم القيامة لو ربنا جه يحاسب السيسى أفديه بنفسى”، من قبل شخص مجهول ينتحل شخصيته على “تويتر”، هو كلام ملفق من شخص “فاضى”.

.وأضاف  في تصريحات صحفية أنه تفاجأ صباح اليوم، الأربعاء، باتصالات هاتفية تخبره بأنه أدلى بتصريحات عن السيسى عبر “تويتر”، وأن الخبر منشور فى جميع وسائل الإعلام، واستنكر الفنان الكلام المنشور قائلا: “إزاى هقول كلام زى دا، أنا رجل مسرح ومليش دعوة بالنظام الحالى أنا بعمل مسرح للمصريين”. وأوضح أنه لا يهتم بمواقع التواصل الإجتماعى ولا يتواصل مع أصدقائه إلا من خلال التليفون، موضحًا أنه يجد صعوبة فى فهم البرامج المختلفة سواء فى التليفون أو الكمبيوتر. وكان شخص ينتحل اسم الفنان على “تويتر” قد كتب تويتة قال خلالها: “سؤال أزهرى: هل ينفع يوم القيامة لو ربنا جه يحاسب السيسى أفديه بنفسى وأخش النار بداله؟ لأنى بصراحه بحبه أوى”.

 

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