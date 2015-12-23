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"مرور الجيزة" ترصد 4 آلاف مخالفة متنوعة وتحجز 31 عربة توك توك

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"مرور الجيزة" ترصد 4 آلاف مخالفة متنوعة وتحجز 31 عربة توك توك "مرور الجيزة" ترصد 4 آلاف مخالفة متنوعة وتحجز 31 عربة توك توك
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 4780 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها، تم ضبط 51 مخالفة تجاوز سرعات و1780 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 29 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 31 توك توك و35 مخالفة لصلاحية فنية للسيارة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

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مصر 365

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