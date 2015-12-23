سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة راكب أمريكى لتهريب 2600 قرص مخدرة إلى باريس

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح من ضبط راكب أمريكى من أصل مصرى حاول السفر إلى باريس وبحوزته 170 شريط مخدرات منهم 1700 قرص لعقار ترامادول المخدر و 900 قرص لعقار التامول، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله.

وأفاد مصدر بالمطار أنه اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة الخطوط الفرنسية المتجهة إلى باريس، واشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بالأشعة "الاكس راى " بوجود أجسام معتمة داخل إحدى حقائب الراكب الأمريكى الجنسية من أصل مصرى "أ.ع .ش"، وبفتح حقائبه عثر بداخلها على 170 شريط مخدرات منهم 1700 قرص لعقار ترامادول المخدر و 900 قرص لعقار التامول.

وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر بحقه وتحريز المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية، وإحالة الراكب للنيابة العامة .

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