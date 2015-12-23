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6 فبراير.. نظر دعوى تطالب بشطب العلامة التجارية لإحدى الشركات الدنماركية

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6 فبراير.. نظر دعوى تطالب بشطب العلامة التجارية لإحدى الشركات الدنماركية 6 فبراير.. نظر دعوى تطالب بشطب العلامة التجارية لإحدى الشركات الدنماركية
حددت الدائرة الثانية استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى البنا، وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، جلسة 6 فبراير المقبل، لنظر دعوى بطلان وشطب العلامة التجارية المقامة من شركة كوباد إيجيبت للتجارة والصناعات الدوائية "كوباد فارما"، ضد شركة اتش لوندبك أى إس الدنماركية، ووزير التجارة والصناعه ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كانت الدائرة الخامسة استئناف قضت بشطب العلامة التجارية باسم مستحضر سبراماكس المسجل باسم الشركة الدنماركية، وتعود وقائع الدعوى إلى أن الشركة المدعية "كوباد" حصلت من وزارة الصحة على ترخيص مستحضر سبراماكس بالتصنيع والتداول فى سوق الدواء منذ عام 2004، ثم فوجئت الشركة بقيام الشركة الدنماركية بتسجيل اسم ذات المستحضر لها بالمخالفة للقانون، ما دعا شركة كوباد لإقامة دعواها أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة ببطلان التسجيل، وتمادت الشركة الدنماركية فى أفعالها وقامت بتسجيل 5 علامات أخرى بنفس الطريقةـ ما دعا شركة كوباد لتوجيه إنذار على يد محضر للجهات المعنية بتنفيذ شطب العلامة التجارية.
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