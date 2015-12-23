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رسميًا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى

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رسميًا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى رسميًا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوى
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى الثانى والعشرين من شهر ديسمبر الجارى على طرح علاج جديد للأشخاص البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوى.

ويعرف الدواء الجديد باسم أوبترافى Uptravi ، ويحتوى على المادة الفعالة سيليكسباج selexipag ، وهو يوجد فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم، وهو ينتمى إلى مجموعة محفزات مستقبلات البروستاسيكلين، ويعمل عن طريق إرخاء العضلات المبطنة للأوعية الدموية، وجعلها تتمدد وتصبح أكثر اتساعا، وهو ما يقلل من الضغط المرتفع داخل الشرايين التى تمد الرئتين بالدم.

وتم التأكد من فاعلية وأمان العقار الجديد بعد خضوع 1156 مريضًا من المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوى للتجارب الإكلينيكية، وكانت النتائج إيجابية، وساهمت فى الحد من الفترة التى يتم فيها احتجاز المرضى بالمستشفيات وقلت معدلات تدهور المرض.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى: الصداع والإسهال وآلام الغك والغثيان وآلام العضلات والقىء، وتمتلك شركة أكتيليون الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق هذا الدواء.

ويُعد فرط ضغط الدم الرئوى أحد الأمراض المزمنة النادرة، التى تتدهور حالتها مع مرور الوقت، وغالبًا ما يؤدى إلى حدوث الوفاة، وقد يحتاج الشخص إلى زراعة رئة جديدة.

وينجم المرض عن حدوث ارتفاع غير طبيعى فى ضغط الدم بالشرايين التى تربط القلب بالرئتين، ويتضرر القلب من المرض جدًا، وخاصة الجانب الأيمن منه، ويصاب بخلل كبير وتتضرر وظائفه الحيوية.
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