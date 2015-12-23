محافظ دمياط يوجه الشكر للمجتمع المدنى لتعاونه فى بناء المدارس والمستشفيات

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، الشكر للمجتمع المدنى لدعمه فى إنشاء المدارس وتجهيزات المستشفيات الحكومية، سواء بالتبرعات العينية أو المادية، وتم المشاركة فى إنشاء المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية الخياطة ومستشفى عزبة البرج.

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع" أن هذا العام شهد إعادة استلام 14 مدرسة لدخول الخدمة سبق أن صدر لها قرارات إزالة من بين 69 مدرسة، كما تم تحويل 5 مدارس من الإزالة إلى الترميم، موضحا أن العام الدراسى القادم سيشهد دخول 20 مدرسة فى الخدمة بعد إنهاء أعمال البناء والترميم، وأن هناك اتفاقا بين رئيس هيئة الأبنية التعليمية لدعم المحافظة فى مجال بناء وتطوير المدارس بهدف توفير مدارس مناسبة لتعليم أبنائنا.