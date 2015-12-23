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بالصور.. محافظ الفيوم يحتفل بالمولد النبوى مع قيادات ومجندى الأمن

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بالصور.. محافظ الفيوم يحتفل بالمولد النبوى مع قيادات ومجندى الأمن بالصور.. محافظ الفيوم يحتفل بالمولد النبوى مع قيادات ومجندى الأمن
قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بتقديم التهنئة لقوات الشرطة والجيش بمناسبة المولد النبوى الشريف وذلك خلال اللقاء المشترك الذى أقامته مديرية أمن الفيوم بمعسكر قوات الأمن بالفيوم، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم والعقيد سعيد عفيفى قائد قوات تأمين الجيش واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ الفيوم بجهود قوات الشرطة والقوات المسلحة الباسلة فى حفظ الأمن والأمان فى كل ربوع الجمهورية والأعمال المكلفة والخروج بخارطة الطريق إلى بر الأمان والمشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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