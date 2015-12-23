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دراسة: جراحات السمنة تخفض خطر الإصابة بارتفاع الضغط والسكر والأزمة القلبية

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دراسة: جراحات السمنة تخفض خطر الإصابة بارتفاع الضغط والسكر والأزمة القلبية دراسة: جراحات السمنة تخفض خطر الإصابة بارتفاع الضغط والسكر والأزمة القلبية
كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة عن فوائد جراحات إنقاص الوزن وتأثيرها على الأشخاص المصابين بالسمنة المفرطة، سواء بإجراء عمليات ربط المعدة أو عمليات تحويل مسارها.

وأكد الباحثون أن جراحات السمنة تساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر إصابة مرضى السمنة بالأزمات القلبية وتقلل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وقد تحميهم من مرض السكر من النوع الثانى، وذلك حسبما أظهرت الدراسة التى شملت 1.4 مليون بريطانى من المصابين بالسمنة، وأظهرت أيضًا أنه يمكن السيطرة على أعراض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكرى.

ولم تتوقف فوائد عمليات إنقاص الوزن عند هذا الحد، بل من المتوقع أنها ستمنع حدوث 80 ألف إصابة جديدة بمرض ارتفاع ضغط الدم و40 ألف إصابة بمرض السكر من النوع الثانى و5 آلاف إصابة بالأزمة القلبية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف الباحثون أن جراحات إنقاص الوزن ستساهم أيضًا فى الحد من النفقات والمبالغ المالية الطائلة التى تتحملها هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS سنويًا للسيطرة على الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS Medicine"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.

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