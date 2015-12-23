سعاد الخولى تنوب عن رئيس الجمهورية فى احتفالية الإسكندرية بالمولد النبوى

حضرت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، مساء أمس نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، احتفالية المحافظة ومديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، بحضور الدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام المحافظة، واللواء عصمت الأشقر مدير إدارة المرور والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ونواب مجلس الشعب وشيوخ مديرية الأوقاف.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن الخولى بدأت كلمتها بقوله سبحانه وتعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، مقدمة التهنئة للجميع والأمة الإسلامية بالمولد النبوى الشريف مولد سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، معربة عن سعادتها بوجودها وسط هذا الجمع الهائل من العلماء والأئمة منارة العلم والثقافة، وهى المرة الأولى التى تمثل فيها سيدة مصرية محافظا لمحافظة مصرية.

وأكدت الدكتورة سعاد الخولى أن هذا الاحتفال من أجمل ما حدث لها منذ توليها المنصب، قائلة إن فى عهد الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - قد حصلت المرأة على جميع حقوقها بعد أن كانت توأد، فقد كرم الإسلام المرأة، مشيرة إلى أنه علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والابتعاد كل البعد عن أى متطرف من شأنه العودة بِنَا إلى الوراء.

كما أكدت أنه من المستحيل أن يحدث هذا فى ظل وجود أئمة مصر وقيادتها وجيشها، واختتمت حديثها بـ"كل عام ومصر وقيادتها وشعبها مسلمين ومسيحيين بخير".

على الصعيد نفسه، ألقى الدكتور عبد الناصر نسيم كلمته، تضمنت أهم تعاليم الإسلام والنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- مؤكدا على أهمية الاقتداء بِه وبتعاليمه التى أهمها السلام والاستقرار فلابد أن نسير على طريقته التى اتبعه الصحابة بعده ونحن الآن، وأشار إلى أنه هذا العام يتصادف ذكرى مولد النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- مع ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، ما يدعونا جميعا إلى الاتحاد والتعاون.

وأضاف أنه على جميع علماء الدين أن يعملوا على تنوير عقول الشباب فهى أمانة فى رقابهم، ولابد أن يكونوا قدر المسئولية، واختتم حديثه بالدعاء لمصر ورئيسها وقياداتها الحكيمة وجيش مصر العظيم وشعبها جميعا.



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