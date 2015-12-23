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بالصور.. "تعليم القليوبية" تكرم طالبا اخترع جهاز أمان ضد تسرب الغاز

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بالصور.. "تعليم القليوبية" تكرم طالبا اخترع جهاز أمان ضد تسرب الغاز بالصور.. "تعليم القليوبية" تكرم طالبا اخترع جهاز أمان ضد تسرب الغاز
كرمت ألفت فرغلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الطالب محمد مجدى إبراهيم، لتميزه فى المجال العلمى، وقيامه باختراع جهاز أمان للغاز متعدد الأنظمة لمنع مخاطر الغاز عن المنازل والمصانع والشركات

وقال الطالب محمد مجدى إنه صمم الجهاز وقام بتنفيذه للحد من خطورة تسرب الغاز وما ينتج عنه من كوارث وحرائق قد تؤدى إلى إزهاق الأرواح.

وأضاف الطالب أنه فى حال حدوث تسريب للغاز يتم فتح الشفاط أتوماتيكيا وغلق مصدر الغاز، لافتا إلى أنه طالب فى الصف الثانى الإعدادى بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية التابعة لادارة القناطر الخيرية.

من جانبها قالت وكيل وزارة التعليم، خلال تكريم الطالب المخترع بحضور أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، أن البحث العلمى فى يحتاج إلى دفعة، ومن هذا المنطلق فالمديرية تعمل جاهدة على اكتشاف الموهوبين فكريا وعلميا وثقافيا واكتشافهم وتنمية مواهبهم.

وأشارت إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة بنها، وسيتم عقد معرض بمبنى الكلية الأحد المقبل وسيتم عرض مجموعة من المخترعات الطلابية، وأنه تم اختيار 10 طلاب من مدارس القليوبية لتمثيلها فى معرض إنتل للعلوم والهندسة قاموا بتصميم عدد من الاختراعات فى مجالات الطاقة والبيئة والمجالات الخدمية والاجتماعية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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