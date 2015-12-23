تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة خلال حملة مكبرة فى مطروح

نفذت مديرية أمن مطروح، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، وعدد من قيادات المديرية، لتنفيذ 40 قرار إزالة لتعديات ومبانى مقامة على أرض الدولة بدون ترخيص وضبط عدد من المخالفات المرورية وغزالة الإشغالات من الطرق وعلى الأرصفة.

وأسفرت الحملة التى شاركت فيها إدارة البحث الجنائي وإدارة المرور وقسم شرطة المرافق والأقوال الأمنية والحماية المدنية بالتعاون مع مجلس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ 4 قرارات لسنة 2010 و7 قرارات لسنة 2013و 11 قرار لسنة 2014 و8 قرارات لسنة 2015بإزالة إنشاءات عبارة عن 3 منازل و 17 سور بمساحات وأطوال مختلفة و 39 محل و 13 جلسة أساس مباني.

كما تم تحرير عدد 19 محضر متنوع وضبط 3 مخالفات إشغال طريق وباعة جائلين بإجمالي 20 حالة، مختلفة الأشكال والأنواع سلمت لمجلس المدينة بمطروح .

وتم سحب تراخيص سيارتين ودراجة بخارية أرقام السيارة رقم 7398 ب هـ ا نقل البحيرة والسيارة رقم 19064 نقل كفر الشيخ ودرجة البخارية رقم 9583 مطروح تروسيكل، لقيامهم بإشغال الطريق العام وبيع الخضروات واستخدام السيارات في غير الغرض المخصص لها ومخالفة قرار محافظ مطروح ببيع الخضراوات خرج أسواق المدينة المخصصة لذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارِ مواصلة الحملات من جانب لاحكام السيطرة الأمنية والتصدى للتجاوزات والمخالفات القانونية.