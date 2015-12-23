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مراقبة الأغذية تضبط 40طن ملح طعام مغشوش وغير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

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مراقبة الأغذية تضبط 40طن ملح طعام مغشوش وغير مطابق للمواصفات بالإسكندرية مراقبة الأغذية تضبط 40طن ملح طعام مغشوش وغير مطابق للمواصفات بالإسكندرية
قامت إدارة مراقية الأغذية بعدد من الحملات، أسفرت عن ضبط خمسين طن ملح طعام مكرر "يودى" غير مطابقة للمواصفات، بإجمالى 26 طنا لعدم تدوين المصدر المستخرج منه الملح ونوعه ضمن اسم الصنف، وتم تحرير محضر جنحة صحية برقم 159 لسنة 2015.

وتم ضبط 10 أطنان غير مطابقة للمواصفة القياسية كيميائيا لارتفاع نسبة الشوائب غير القابلة للذوبان فى الماء، وانخفاض نسبة كلوريد الصوديوم عن الحد المقرر لها بالمواصفة، وعدم تدوين نوع الملح ضمن اسم الصنف، وتم تحرير محضر جنحة صحية برقم 158لسنة 2015.

كما تم ضبط 4 أطنان أخرى لعدم تدوين نوع الملح ضمن اسم الصنف، وتم تحرير محضرين جنحة صحية برقمى 156، 157 لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

وصرح رأفت شوقى مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بأن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة وجه لتشديد الرقابة على ملح الطعام الموجود فى الأسواق، والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمى، وقد شنت الإدارة عدة حملات فى إطار تشديد الرقابة على ملح الطعام بالأسواق.

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مصر 365