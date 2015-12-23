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ضبط 289 مخالفة وتحصيل 5450 جنيها غرامات خلال حملة مرورية بمطروح

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ضبط 289 مخالفة وتحصيل 5450 جنيها غرامات خلال حملة مرورية بمطروح ضبط 289 مخالفة وتحصيل 5450 جنيها غرامات خلال حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح.

وقد أسفرت الحملة برئاسة العقيد أحمد السنطاوى، مدير إدارة المرور، بالاشتراك مع رئيس مباحث المرور وعدد من قيادات المديرية، عن ضبط 289 مخالفة مرورية متنوعة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم التصالح الفورى فى 52 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالى 5450 جنيها.

وأضاف أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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