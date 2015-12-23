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حى غرب شبرا الخيمة يضع خطة لانارة الشوارع الرئيسية بطريق بيجام

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حى غرب شبرا الخيمة يضع خطة لانارة الشوارع الرئيسية بطريق بيجام حى غرب شبرا الخيمة يضع خطة لانارة الشوارع الرئيسية بطريق بيجام
أكد العميد نبيل عدلى وكيل إدارة مرور القليوبية لقطاع الجنوب وضع تصور مشترك وبالتنسيق مع المهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة لانارة الشوارع الرئيسية بطريق بيجام وشارع ال "25“ واعاده تخطيط خطوط سير السيارات لحل الازمات المرورية التى تعانى منها المنطقة وخاصة أوقات الذروة و تعيين خدمات مرورية بشكل ثابت على مطلع كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة اتجاه الشارع الجديد وكلية الزراعة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل إدارة مرور القليوبية بالمهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ، برئاسة الحى وبحضور المهندس عادل خفاجة خبير فى الطرق لمناقشة الأزمة المرورية التى تشهدها مناطق شرق السكة الحديد بحى غرب شبرا الخيمة، ومناقشة التصور المقترح لتطوير وعمل محاور جديدة بالمواقف العشوائية، وطريق بيجام وتقاطع شارع الـ25 فى اتجاه المؤسسة "نقطة المصانع".

واكد المهندس علاء النادى رئيس حى غرب شبرا الخيمة على بدء اعمال تطوير وصيانة كافة اعمدة الانار بطريق بيجام بعد اهمالها لسنوات ، الاعاده انار الطريق بالكامل ، واوضح ان هناك خطة طموحة لتطوير مداخل ومخارج منطقة شرق السكة الحديد ، ورفع كافة الاشغالات ، والتنبية على اصحاب المقاهى بالتزام وعدم التعدى على حرمة الطريق ، وتطبيق غرامات لردع المخالفين ومن جانبه، أكد العميد نبيل عدلى أنه تم تنفيذ تعليمات اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وعمل دوريات متحركة "موتوسيكل" بقيادة أمين شرطة يتحرك على نطاق ومحاور أحمد عرابى والبنزينة وشارع الـ25

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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