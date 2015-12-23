أهالى أبو رشاد بالشرقية يشكون معاناتهم لعدم توصيل الكهرباء لـ30 منزلا

يعيش العشرات من الأهالى بمنطقة تجمع أبو رشاد جنوب سهل الحسينية بمركز منشأة أبوعمر بالشرقية، فى معاناة شديدة، للعيش فى الظلام، وعدم توصيل التيار الكهربائى لأكثر من 30 منزلا.

قال "عبد الله رشاد خاطر" أحد الأهالى، إنه تمت الموافقة والمعاينات من الجهات المختصة لتوصيل الكهرباء لمنازلنا بالتجمع، منذ فترة طويلة، وحتى الآن لم نتمكن من التوصيل وأننا فى حاجة ماسة لإنارة تلك المنازل أسوة بباقى القرى والعزب والنجوع.

وتابع "قمنا بالتردد على الجهات المعنية بهذا الخصوص، ولكن دون جدوى، وخاصة أن الطلاب يستعدون لتأدية امتحانات نصف العام الدراسى خلال أيام، ويوجد لدينا طلبة فى مراحل التعليم المختلفة ولا يستطيعون أداء المذاكرة، بالإضافة إلى أنه يوجد مرضى بالمنازل وفى حاجة ماسة لتشغيل الثلاجات وخلافه من مستلزمات المنازل".

وناشد أهالى تجمع أبو رشاد المسئولين عن الجهات المختصة بسرعة توصيل التيار الكهربائى لمنازلهم، وخاصة أنهم سددوا جميع الرسوم المطلوبة منهم.



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