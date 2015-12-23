أخبار عاجلة

اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
اليوم .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول الضربة الأمريكية في سوريا -
الشرطة السويدية تغلق مبان حكومية في ستوكهولم عقب عملية الدهس -
السويد تعتقل مشتبها فيه بتنفيذ عملية الدهس في ستوكهولم -
بالصور.. 4 آلاف طفل يحتلفون بيوم اليتيم في "دريم بارك" -
«الذهب لا يصدأ».. صراع إنجليزي لضم «عجوز سندرلاند» -
«زيدان»: استمراري غير مؤكد.. ولا أعدكم بشيء للموسم المقبل -
العين الثالثة: حلقة الجمعة 07 إبريل 2017 -
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى أبو رشاد بالشرقية يشكون معاناتهم لعدم توصيل الكهرباء لـ30 منزلا

Google+ Print
أهالى أبو رشاد بالشرقية يشكون معاناتهم لعدم توصيل الكهرباء لـ30 منزلا أهالى أبو رشاد بالشرقية يشكون معاناتهم لعدم توصيل الكهرباء لـ30 منزلا
يعيش العشرات من الأهالى بمنطقة تجمع أبو رشاد جنوب سهل الحسينية بمركز منشأة أبوعمر بالشرقية، فى معاناة شديدة، للعيش فى الظلام، وعدم توصيل التيار الكهربائى لأكثر من 30 منزلا.

قال "عبد الله رشاد خاطر" أحد الأهالى، إنه تمت الموافقة والمعاينات من الجهات المختصة لتوصيل الكهرباء لمنازلنا بالتجمع، منذ فترة طويلة، وحتى الآن لم نتمكن من التوصيل وأننا فى حاجة ماسة لإنارة تلك المنازل أسوة بباقى القرى والعزب والنجوع.

وتابع "قمنا بالتردد على الجهات المعنية بهذا الخصوص، ولكن دون جدوى، وخاصة أن الطلاب يستعدون لتأدية امتحانات نصف العام الدراسى خلال أيام، ويوجد لدينا طلبة فى مراحل التعليم المختلفة ولا يستطيعون أداء المذاكرة، بالإضافة إلى أنه يوجد مرضى بالمنازل وفى حاجة ماسة لتشغيل الثلاجات وخلافه من مستلزمات المنازل".

وناشد أهالى تجمع أبو رشاد المسئولين عن الجهات المختصة بسرعة توصيل التيار الكهربائى لمنازلهم، وخاصة أنهم سددوا جميع الرسوم المطلوبة منهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365