6 نصائح خاصة بغسيل الملابس اليدوي

"سيدتي. نت" يقدّم ستّ نصائح عند غسل الملابس يدوياً، في ما يأتي:

1. لا بد من فرز الملابس حسب درجات ألوانها المختلفة، أي فصل القطع ذات الألوان الفاتحة عن تلك الداكنة، مع الحرص على غسل الملابس البيضاء بمفردها.

2. من المستحسن علاج البقع أولاً، لا سيما منطقة تحت الإبطين، من خلال استخدام الماء الفاتر أو البارد للبقع العضوية، في حين يعمل الماء الدافئ على إزالة الأوساخ والزيوت.

3. يمكن إضافة مسحوق التبييض للملابس البيضاء، قبل نقعها لمدة تراوح ما بين 20 و30 دقيقة.

4. يجب نقع الملابس في الماء والصابون، لمدّة تراوح ما بين 10 و15 دقيقة. في معظم الحالات، تُزال الأوساخ والزيوت في غضون 5 دقائق، لذلك ليس هناك حاجة لنقعها لفترة أطول، لا سيما عند استخدام المنظفات.

5. يفضّل نقل الملابس، بعد نقعها، إلى وعاء مليء بالمياه النظيفة، مع تحريكها الوعاء للتخلّص من الأوساخ والمياه القذرة تماماً.

6. من الضروري تجفيف الملابس جيداً قبل نشرها، مع الحرص على قلبها من الداخل إلى الخارج.