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خبر في الجول - الزمالك يتراجع عن ضم مهاجم أورلاندو

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خبر في الجول - الزمالك يتراجع عن ضم مهاجم أورلاندو خبر في الجول - الزمالك يتراجع عن ضم مهاجم أورلاندو

تراجع الزمالك عن ضم ثامنساكا جابوزا مهاجم أورلاندو بايرتس خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أعلن أمس الاثنين عن استقرار النادي على ضم جابوزا في يناير المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

وينتهي عقد جابوزا مهاجم أورلاندو مع فريقه في نهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ولكن أورلاندو نفى تفاوض الزمالك معه بشأن ضم جابوزا في يناير، محذرا من التواصل مع اللاعب مباشرة. ( اقرأ التصريحات )

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر صرف النظر عن ضم المهاجم صاحب الـ28 عاما، ليعود لنقطة الصفر في البحث عن مهاجم أجنبي.

ويرى الزمالك أن المعدل التهديفي لجابوزا مع أورلاندو ليس جيدا، وأن مستواه الجيد في كأس الكونفدرالية التي وصل فيها فريقه للمباراة النهائية ليس مقياسا.

شاهد هدف جابوزا في الأهلي:

يذكر أن السنغالي جان فيليب ميندي مهاجم ماريبور السلوفيني معروض على الزمالك. ( تعرف عليه أكثر )

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