إحباط محاولة تهريب 22 عملة أثرية مع راكب يونانى قبل سفره إلى أثينا

تمكنت سلطات مطار القاهرة اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تهريب 22 عملة معدنية أثرية تعود للعصر العثمانى والسلطان حسين والملك فؤاد، أخفاها راكب يونانى بين طيات الملابس بحقائبه لدى سفره إلى أثينا، وتم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار، وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

قال مصدر أمنى بالمطار أنه فى أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا، اشتبه رجال التأمين فى الراكب اليونانى، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على كمية من العملات المعدنية الأثرية داخل حقائبه، فتم تشكيل لجنة من رجال الآثار لفحص المضبوطات، وتبين وجود 17 عملة معدنية ترجع لعصر السلطان حسين ، و4 عملات ترجع لعصر الملك فؤاد، وعملة واحدة ترجع للعصر العثمانى، وخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

وأمر اللواء فهمى محمد مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة الآثار وتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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