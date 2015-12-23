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خفر السواحل التونسية تحتجز مركب صيد مصرى بتهمة الصيد غير المشروع "تحديث"

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خفر السواحل التونسية تحتجز مركب صيد مصرى بتهمة الصيد غير المشروع "تحديث" خفر السواحل التونسية تحتجز مركب صيد مصرى بتهمة الصيد غير المشروع "تحديث"
ضبطت قوات خفر السواحل التونسية مركب صيد مصري على متنه 16 بحارا بتهمة الصيد غير المشروع فى عرض سواحل مدينة جرجيس.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية - في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء - أن دورية تابعة للبحرية التونسية ضبطت مساء أول أمس الاثنين المركب المصري للـصيد بالجر "أبو أشرف" المسجل ببورسعيد وعلى متنه 16 بحارا مصريا، بحالة صيد غير قانونية بالـمنطقة الخاصة عرض سواحل مدينة جرجيس، وتم تحويل وجهته إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه، وتسليمه مع طاقمه إلى الحرس الوطني هناك.
>ومن جانبه قال أحمد عبده نصار, نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له ، اليوم الأربعاء ، أن السلطات التونسيه ألقت القبض على مركب الصيد"أبوأشرف" وأعلنت السلطات التونسيه إحتجازه لديها بميناء جرجيس بدعوى الصيد غير المشروع بسواحلها.
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مصر 365