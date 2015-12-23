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ديلى ميل تكشف خريطة العالم للأعضاء التناسلية للرجال.. مصر بالمستوى الثانى

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ديلى ميل تكشف خريطة العالم للأعضاء التناسلية للرجال.. مصر بالمستوى الثانى ديلى ميل تكشف خريطة العالم للأعضاء التناسلية للرجال.. مصر بالمستوى الثانى
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن خريطة مذهلة توضح حجم الأعضاء التناسلية للرجال فى جميع أنحاء العالم، حيث وجد أن أجزاء كبيرة من آسيا بما فيها الصين وكوريا وتايلاند لديها أصغر قياسات بحجم القضيب مما بلغ متوسطها من 4.5 سم حتى 11.4 سم، أما بالنسبة للدول التى بها حجم القضيب أكبر فقد وجد أن الرجال فى العديد من البلدان الأفريقية والسودان والكونغو وكولومبيا والمجر، ويكون متوسط الطول ما بين 6.5 سم حتى 16.5 سم.

ووفقًا للتقرير، وجد أن بالمستوى الثانى من حيث حجم القضيب ويتراوح بين 6.5 حتى 16 سم، وهى تعد من الدول المصنفة حول العالم التى تتميز بكبر متوسط حجم القضيب عند الرجال.

وحسب التقرير، فإنه بالنسبة للنساء تبين خريطة العالم عن الدول ذات الأحجام الأكبر للثدى، ومن هذه الدول روسيا وأجزاء من الدول الإسكندنافية، تعد من الدول ذات الأحجام الأكبر عن المتوسط من 4D، بالمقارنة مع آسيا وأفريقيا والتى بها متوسط حجم الثدى 3 C وتعد مصر من هذه الدول التى بها متوسط بحجم الثدى عند النساء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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