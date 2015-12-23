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الداخلية تضبط 22 من القيادات الوسطى للإخوان و 10 أعضاء بالعمليات النوعية

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الداخلية تضبط 22 من القيادات الوسطى للإخوان و 10 أعضاء بالعمليات النوعية الداخلية تضبط 22 من القيادات الوسطى للإخوان و 10 أعضاء بالعمليات النوعية
تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط 22 إخوانى فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية .

كما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 10 ) من أعضاء تلك اللجان .

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