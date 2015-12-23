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محافظ السويس يلتقى مدير الأمن الجديد بمكتبه لتهنئته بتوليه المديرية

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قام اللواء العربى السروى محافظ السويس، مساء أمس، بزيارة للواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس الجديد، لتقديم التهنئة بتوليه مسئولية مديرية أمن السويس.

وفى اللقاء الذى حضره اللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، أكد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والجيش الثالث الميدانى ومديرية الأمن من أجل الحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين، وتقديم خدمات للمجتمع والتأكيد على المعاملة الحسنة للمواطنين.

وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ كتاب الله للواء مجدى عبد العال، متنمنيا له كل التوفيق فى محافظة السويس وإعلاء كلمة الأمن والأمان وحماية المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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