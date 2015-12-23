بالصور.. نوب البرلمان يشاركون الأهالى احتفالات المولد النبوى بالخانكة

نظم أهالى مدينة ومركز الخانكة احتفالا شعبيا خاصا مساء أمس بمناسبة المولد النبوى الشريف، والذى تعود الأهالى تنظيمه سنويا للاحتفال بهذه المناسبة بمشاركة عدد من المنشدين الدينيين وفرق الموسيقى الشعبية وكبار المبتهلين ومشاركة الشخصيات العامة بالمدينة.

أقيم الحفل فى سرادق كبير بمنطقة شارع الجمهورية أمام مسجد القاسمى ومسجد البرى بحى البرى بمدينة الخانكة، بحضور الأهالى من أبناء المنطقة ومشاركة عضوى مجلس النواب محمد مدينة ومحمد صدقى هيكل، يذكر أن مدينة الخانكة اعتادت على إقامة هذه الحفلات من زمن بعيد حيث كانوا يقومون بدعوة المبتهلين والمنشدين لقراءة القرآن وإنشاد الابتهالات فى حب الرسول.



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